Vučić: “Ogni decisione di arrestare il Presidente della Republika Srpska sarebbe catastrofica per l’intera regione”

(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2025

Il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, ha lanciato un avvertimento preoccupato riguardo le potenziali conseguenze di un’eventuale decisione di arrestare il presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik, sottolineando che ciò sarebbe catastrofico per l’intera regione dei Balcani.

In un discorso pubblico, Vučić ha dichiarato che la situazione politica in Bosnia ed Erzegovina è estremamente tesa, in particolare in Republika Srpska, dove a Sarajevo sono state emesse recenti sentenze contro Dodik, il primo ministro Radovan Višković e il presidente dell’Assemblea Nazionale della Republika Srpska Nenad Stevandić.

“Qualsiasi decisione di arrestare il presidente della Republika Srpska sarebbe catastrofica per l’intera regione. È fondamentale capire che una mossa di questo tipo potrebbe provocare instabilità e tensioni ancora più forti,” ha affermato Vučić.

Il presidente serbo ha anche criticato il clima politico e le accuse mosse contro la Serbia, accusando Sarajevo di diffondere bugie sul coinvolgimento serbo e sull’espulsione di un ministro tedesco, affermando che la Serbia non è nemmeno stata informata della visita del ministro.

“Siamo stati esposti a innumerevoli bugie, incluso il presunto coinvolgimento della Serbia in affari interni. È una vergogna che alcuni funzionari serbi siano pronti a collaborare con le richieste di Sarajevo, anche quando si tratta di questioni che risalgono a venti anni fa,” ha aggiunto Vučić.

Secondo il presidente, l’arresto di Dodik sarebbe un atto di “tradimento” nei confronti del popolo serbo, poiché Dodik rappresenta, a suo avviso, la resistenza contro chi sta cercando di distruggere la Serbia e la sua gente.

Vučić ha quindi sottolineato l’importanza di mantenere la pace e di non adottare misure avventate che possano compromettere ulteriormente la stabilità della regione.

“Non dobbiamo reagire impulsivamente. La situazione è già difficile, e la stabilità è la nostra priorità. Non possiamo permetterci di alimentare ulteriori conflitti,” ha concluso Vučić.

Il discorso di Vučić arriva in un momento di crescente tensione politica e militare nei Balcani, dove le divisioni tra le diverse entità politiche e le rivendicazioni di sovranità in Bosnia ed Erzegovina stanno suscitando preoccupazioni a livello internazionale.