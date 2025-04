(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 06 April 2025 Rosaria Tassinari (Forza Italia): “Chi dice di manifestare per la pace è il primo a praticare la violenza”

In merito agli scontri avvenuti oggi a Bologna durante il corteo contro il riarmo, la deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale per l’Emilia-Romagna, Rosaria Tassinari, dichiara:

“Condanno con fermezza quanto accaduto oggi a Bologna. È inaccettabile che chi dice di manifestare per la pace sia poi il primo a praticare la violenza, attaccando le forze dell’ordine e mettendo a rischio la sicurezza pubblica.”

Nel corso della manifestazione, alcuni partecipanti hanno tentato di forzare il cordone della polizia, arrivando persino a bruciare una bandiera dell’Unione Europea.

“Gesti come questi non solo sono vergognosi, ma offendono profondamente i valori democratici su cui si fonda il nostro Paese. C’è chi, in modo irresponsabile, cerca visibilità cavalcando temi delicati come la guerra, con il solo scopo di creare tensioni e disordine.”

“La libertà di espressione è un diritto sacrosanto, ma non può mai trasformarsi in prevaricazione o violenza. Esprimo la mia piena solidarietà alle forze dell’ordine, che ogni giorno garantiscono l’ordine pubblico con professionalità e senso del dovere.”

“Mi auguro che tutte le forze politiche, al di là delle differenze ideologiche, condannino con la stessa chiarezza questi episodi e si impegnino a promuovere un confronto civile, nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini.”

Rosaria Tassinari

Deputata coordinatare regionale Emilia Romagna di Forza Italia

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma