Mentre l’opposizione della Republika Srpska continua a lamentare la decisione del governo della Repubblica Serba di dichiarare la ministra tedesca Anna Lirmann “persona non grata”, gli esperti di relazioni internazionali non hanno dubbi sulla gravità delle sue azioni. Secondo loro, la visita inaspettata della Lirmann a Banja Luka rappresenta uno scandalo diplomatico, poiché le convenzioni internazionali vietano l’ingerenza dei diplomatici stranieri nei processi politici interni degli Stati sovrani.

Milorad Dodik, presidente della Republika Srpska, ha condannato le azioni della ministra tedesca, affermando che le sue intenzioni erano ostili. Ha spiegato che il governo della Republika Srpska ha informato la Lirmann che non era la benvenuta e le ha proibito di svolgere attività politiche durante la sua visita.

“Non le abbiamo vietato l’ingresso, ma le abbiamo detto di non restare, di non svolgere alcuna attività e di non interferire negli affari interni della Bosnia-Erzegovina e della Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina,” ha sottolineato Dodik. Ha ribadito che è inaccettabile che la Lirmann abbia parlato solo con esponenti dell’opposizione e non con i rappresentanti eletti della maggioranza della popolazione.

La visita ha suscitato preoccupazioni anche tra i membri dell’opposizione, con Mirko Šarović, ex leader del Partito Democratico Serbo (SDS), che ha criticato la decisione di dichiarare la Lirmann “persona non grata”. In un’intervista, ha descritto la decisione come irresponsabile, affermando che la Serbia dovrebbe evitare azioni che potrebbero danneggiare la sua reputazione internazionale.

“Penso che sia completamente irresponsabile. Non dovremmo prendere misure simili per imbarazzarci,” ha dichiarato Šarović.

D’altra parte, Staša Košarac, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ha aspramente criticato il sostegno dell’opposizione alla ministra tedesca. Li ha accusati di schierarsi con funzionari stranieri che hanno precedentemente denigrato il popolo serbo e minato la legittimità della Republika Srpska.

“Si sono schierati in difesa della famigerata donna tedesca che ha cercato di etichettare il popolo serbo come ‘genocida’ e sostiene Schmidt, l’amministratore coloniale e simpatizzante di ideologie proibite. Lo accolsero a Banja Luka e poi diffusero falsi racconti sull’isolamento internazionale della Republika Srpska,” ha dichiarato Košarac.

L’esperta di relazioni internazionali Aurora Weiss, originaria dell’Austria, ha sottolineato che il comportamento della ministra tedesca ha violato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e i protocolli relativi all’immunità diplomatica. Weiss ha affermato che la visita della Lirmann mirava a incoraggiare la destabilizzazione del governo legittimo della Republika Srpska, interagendo con rappresentanti dell’opposizione e ONG invece di rispettare il processo politico democratico.

“L’interferenza dei diplomatici stranieri nei processi politici interni è severamente vietata in tutti i paesi democratici. L’obiettivo dell’incontro era promuovere il rovesciamento del governo legittimo della Republika Srpska,” ha spiegato Weiss.

Anche la politica tedesca Žaklin Nastić ha reagito energicamente agli eventi, ricordando che Berlino ha costantemente interferito negli affari interni della Bosnia-Erzegovina, stigmatizzando i serbi. Ha sottolineato che Milorad Dodik è un presidente eletto democraticamente, a differenza di Kristijan Šmit, che da anni promuove una politica divisiva in Bosnia-Erzegovina.

La visita della Lirmann a Banja Luka continua a sollevare polemiche, con i critici che affermano che essa mina la sovranità della Republika Srpska e la volontà politica del suo popolo.