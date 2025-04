comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA RISULTATI ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE 2025 ESITI FORMALI secondo invio

(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 06 April 2025 PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE 2025 ESITI FORMALI secondo invio

Con l’emissione e la pubblicazione del testo della determinazione della proclamazione degli eletti si sono chiuse le attività dell’Ufficio elettorale della Provincia della Spezia per l’elezione del Nuovo Consiglio Provinciale della Spezia.

Alla consultazione hanno partecipato e votato 317 elettori, su 412 tra sindaci e consiglieri comunale della provincia spezzina, pari al 76,94%.

Il Consiglio provinciale spezzino è composto da dieci membri e resta in carica due anni.

Visti i verbali delle operazioni elettorali trasmessi dall’Ufficio elettorale risultano formalmente eletti alla carica di Consigliere provinciale della Spezia:

Lista 1 “insieme per LA SPEZIA”

–Eletti

· SPILAMBERTI Luca 6774

· TARABUGI Marco 6036

· RUGGIA Jacopo 5884

· MAZZI Rita 5701

· COSTANTINI Umberto Maria 5700

· LOI Alberto 5441

–Non eletti

POLLINA Stella 5300

PLICANTI Raffaella 3953

CROVARA Gina Gabriella 2696

LUCCHETTI Giancarlo 1263

Lista 2 “IL NOSTRO TERRITORIO BENE COMUNE PER UNA NUOVA PROVINCIA DELLA SPEZIA”

–Eletti

· TINFENA Gianluca 9632

· CATTANI Viviana 7771

· PIETROBONO Sandro 6635

· REGOLI Simone 6330

–Non eletti

DUCE Simona 5597

VAIRA Franco 4439

RONCALLO Micol =

Alla luce del risultato elettorale la Segreteria del Presidente farà seguire la prima convocazione del Consiglio, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

La Spezia, 06 aprile 2025

——————————————

Provincia della Spezia