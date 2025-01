(ARC) Sociale: Fedriga, progetto La Luna promuove inclusione con musica

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Presentata a Roma l’iniziativa dell’associazione di Casarsa.

Riccardi: “Esempio di come diffondere la cultura della

disabilit?”.

Trieste, 22 gen – “Opere come la vostra rendono giustizia a

tante persone, comunit? e associazioni che, come ‘La Luna’,

affrontano nel silenzio, senza clamori n? ostentazione, un

impegno quotidiano a favore dell’altro”.

? il messaggio che il governatore Massimiliano Fedriga ha rivolto

alla cooperativa “La Luna” di Casarsa della Delizia,

ringraziandola per aver dato vita al progetto di inclusione

sociale “Pi? di quanto immagini – La musica oltre le barriere”

presentato oggi nell’Ufficio di rappresentanza della Regione

Friuli Venezia Giulia a Roma.

L’iniziativa ? nata per dimostrare come la musica possa diventare

uno strumento potente per dar voce alle storie, ai sogni e alle

emozioni di chiunque, abbattendo i muri della diffidenza e

dell’indifferenza. Attraverso laboratori creativi e sessioni di

registrazione in studio, il progetto ha dato vita a una canzone

unica: un inno all’inclusione che celebra le speranze e i sogni

di chi spesso vive ai margini della societ?.

“Questa canzone e questo video hanno il pregio di un valore

artistico elevato che supera ogni barriera – ha sottolineato

Fedriga – e pu? raggiungere con facilit? molte realt? sociali:

penso alle scuole, alle comunit? socio-assistenziali, ma anche ai

singoli cittadini che, nella potenza comunicativa, possono

trovare un momento di riflessione su temi a volte ai margini

della nostra quotidianit?”.

“Il Friuli Venezia Giulia – ha proseguito il governatore – vanta

un Terzo settore molto attivo e radicato sul territorio, con un

forte senso di solidariet? tra gli individui e nelle loro

aggregazioni. ? un seme che proviene da lontano, dalle difficolt?

che le nostre genti hanno sempre affrontato con coraggio e forza

d’animo. Un seme che va coltivato, e voi lo state facendo al

meglio”.

Anche l’assessore regionale alle Politiche sociali e disabilit?,

Riccardo Riccardi, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento:

“La musica, come forma di cultura e spettacolo, ma anche come

linguaggio universale, ? in grado di veicolare messaggi

fondamentali, diffondere la cultura dell’inclusione e arricchire

di nuove esperienze la vita delle persone che hanno preso parte a

questo spettacolo. Un bellissimo esempio di inclusione”.

Nel suo messaggio, l’assessore ha inoltre ricordato come

l’inclusione sia uno dei pilastri portanti della legge regionale

sulla disabilit?, approvata nel 2022. “Una legge che disegna la

centralit? del progetto di vita della persona e che si sofferma

sul concetto di inclusione, estendendone il significato al di l?

della partecipazione delle persone con disabilit? alle singole

iniziative. Includere significa incentivare la produzione di

eventi che siano in grado di incoraggiare l’espressione artistica

delle persone stesse, che diventano quindi non solo semplici

spettatori, ma attori e protagonisti”.

Il progetto “Pi? di quanto immagini” si pone l’obiettivo di

diffondere il messaggio di inclusione anche attraverso il

coinvolgimento dei pi? prestigiosi contesti artistici e culturali

nazionali, al fine di dimostrare come il palcoscenico e la musica

possano trasformarsi in simboli di condivisione, ispirando un

cambiamento culturale, abbattendo barriere e costruendo una

comunit? pi? equa e solidale.

