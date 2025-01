(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 TRUMP, LAURETI (PD/S&D): MAI COME ORA IMPEGNO PER UE FORTE

“Mai come adesso dobbiamo costruire un’Europa forte. Lo diciamo soprattutto alla presidente von der Leyen. Come socialisti saremo determinati nel difendere i valori e i principi fondanti dell’Ue. L’insediamento di Trump segna infatti l’inizio di una nuova era. Inquietante. Siamo sull’orlo di un passo indietro americano tanto pericoloso quanto antistorico. Ritornano parole d’ordine che consideravamo archiviate, perché fallimentari oltre che ingiuste. Il discorso del presidente Trump di ieri riflette la logica della chiusura e dei muri: contro i migranti con la decisione sullo stato di emergenza al confine col Messico, contro i diritti dell’ambiente con l’uscita degli USA dagli Accordi di Parigi, contro i diritti civili, contro il mercato europeo con la già annunciata proposta dei dazi, contro la scienza con la decisione di uscire dall’Oms. L’Europa e le sue istituzioni hanno il dovere di costruire un argine politico ad una deriva che rischia di inghiottire gli equilibri mondiali”. Così una nota Camilla Laureti, eurodeputata del PD e vicepresidente di S&D.