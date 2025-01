(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 RDC, GUBITOSA (M5S): ATTACCHI DESTRA RIDICOLI DI FRONTE A DISASTRI GOVERNO MELONI

ROMA, 21 GENNAIO 2025 – “Di fronte ai numerosi disastri combinati dal Governo Meloni, dalla produzione industriale in calo da 22 mesi consecutivi fino al fallimentare centro migranti in Albania costato 1 miliardo e ora trasformato in un canile, senza dimenticare la stangata in arrivo sulle bollette di luce e gas, oggi FdI e FI parlano di… Reddito di cittadinanza. Lo fanno, peraltro, citando numeri che evidentemente non sanno leggere. Gli consigliamo di comprare una calcolatrice, poi ne riparliamo”. Così in una nota il deputato e vicepresidente del M5S Michele Gubitosa.

