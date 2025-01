(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 DDL SICUREZZA, MESSINA (FDI): PER NOI SICUREZZA È PRIORITÀ

“Per Fratelli d’Italia il ddl sicurezza va approvato presto e bene. La

sicurezza per noi è una priorità, come per i tantissimi italiani che in

queste settimane hanno firmato la nostra petizione per rafforzare le tutele

alle forze dell’ordine, vittime di vili quanto inaccettabili aggressioni”.

Così Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla

Camera ai tg.

Roma, 21 gennaio 2025