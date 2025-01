21.01.2025 CONVOCAZIONE CC DEL 27.01.2025

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE I – SERVIZI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, COESIONE SOCIALE

Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: Convocazione seduta Consiglio Comunale

Si informano i signori Consiglieri che il Consiglio Comunale è convocato, ai sensi dell’art. 9

del vigente Regolamento, in sessione ordinaria per LUNEDÌ giorno 27 Gennaio 2025 alle ore

18:00, presso l’Aula Consiliare di C.so Italia 72, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti e relativi processi verbali

aventi numeri: 33

seduta del 11 novembre 2024, n. 34 seduta del 18 novembre 2024, n. 35 seduta del 25

novembre 2024, n. 36 seduta del 2 dicembre 2024, n. 37 seduta del 16 dicembre 2024,

n. 37 seduta del 18 dicembre 2024 e n. 39 seduta del 23 dicembre 2024.

2. Adeguamento oneri concessori art. 16 del D.P.R. n.380/2001, come recepito dalla L.R.

n.16/2016 e successive modifiche e integrazioni – per l’anno 2025 (proposta per il C.C.

num. 2 del 03/01/2025).

3. L.R. 61/81 – Approvazione Piano di Spesa anno 2023 (proposta per il C.C. num. 5 del

09/01/2025)

Il Responsabile del procedimento

Giovanna Camillieri

CAMILLIERI GIOVANNA

GMT+01:00

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Fabrizio Ilardo

ILARDO FABRIZIO

15:59:49

GMT+01:00