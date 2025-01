(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, TENTATO OMICIDIO FUORI DA UN BAR AL CORVETTO, DE CORATO(FDI):

«COLTELLATE IN ZONA PIENA DI ‘MARANZA’ DOPO CORTEI E ATTACCHI CONTRO CC.

LI’ CI VOGLIONO PRESIDI DI MILITARI E FF.OO.».*

Milano, 20 Gennaio 2025 – «Come leggiamo dai fatti di cronaca, ogni giorno

e ogni sera, a Milano, accadono numerose gravi situazioni che vedono

protagonisti quasi sempre stranieri. Ieri sera è stata la volta di un

ecuadoriano che ha accoltellato un connazionale, rischiando di ucciderlo,

al Corvetto. In quest’ultima zona, già molto preoccupante e pericolosa

prima ancora del caso Ramy, la situazione è totalmente fuori controllo

anche con attacchi e cortei nei confronti delle Forze di Polizie. Pochi

giorni fa, invece, in via Padova ci sono stati spari di arma da fuoco e

appena 48 ore fa, nella “casbah” di San Siro, aggressioni a suon di

bottigliate di vetro tra egiziani. Dal Corvetto a via Padova fino a

Selinunte questi sono i risultati e il “menu Maranza” delle periferie

milanesi da quando in città governano Sala e le Giunte di Centrosinistra.

In queste zone servono al più presto presidi fissi di militari e Forze

dell’Ordine».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sul degrado e sulle periferie italiane della Camera ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*