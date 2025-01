(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

TRASPORTI, PATUANELLI (M5S): SALVINI IN AULA SOLO DOPO TEORIE DEL COMPLOTTO

“Sono mesi che chiediamo al Ministro Salvini di riferire in parlamento sulla drammatica situazione dei treni.

Oggi, dopo aver alimentato sui social e sui media le teorie del complotto, ha deciso di riferire in aula. Assieme al classico copione scaricabarile a cui ci ha abituato questa maggioranza (è sempre colpa di qualcun altro nonostante siano ormai alla terza legge finanziaria), mi auguro che il parlamento mostri un minimo di dignità.

Non decide lui quando venire in aula e, no, non è sempre colpa di altri”.

Così in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli.

