(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 Ramy; Ronzulli (FI): prefetto Gabrielli ha perso ottima occasione per tacere

“Come dimostrato dalla Procura di Milano, che ha giudicato assolutamente corretto il comportamento dei carabinieri, a partire dalla fase del soccorso al giovane Ramy, il prefetto Gabrielli ha perso un’ottima occasione per tacere. Piuttosto che sparare irresponsabilmente sentenze a casaccio contro il comportamento dei militari dell’Arma, dovrebbe dedicarsi a risolvere i gravi problemi di sicurezza a Milano, che sono molti, molto seri e molto sottovalutati dal Comune e dallo stesso Gabrielli, che come delegato per la sicurezza della città sta fallendo miseramente”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.