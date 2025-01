CS RISCHIO ACCORPAMENTO CORTE DEI CONTI, RISOLUZIONE MAGGIORANZA CONSIGLIO REGIONALE- LA NOTA DI VERRECCHIA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

CORTE DEI CONTI, VERRECCHIA (FDI) :RISOLUZIONE MAGGIORANZA PER MANTENERE

SEZIONE A L’AQUILA

“È stata depositata in data odierna una risoluzione, insieme agli altri

capigruppo di maggioranza, Emiliano Di Matteo, Vincenzo D’Incecco, Luciano

Marinucci e Marianna Scoccia, come azione di sostegno a mantenere la

sezione regionale della Corte dei Conti nel capoluogo di regione”. Lo

comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo

Verrecchia. “In questi giorni, come è noto – prosegue Verrecchia – è in

discussione in Parlamento un’ipotesi emendativa volta ad accorpare in

macro-aree le sedi della Corte dei Conti al fine di riformare l’assetto

della magistratura contabile. Tale proposta interessa anche la sezione

regionale con sede a L’Aquila che, con l’eventuale approvazione, potrebbe

essere accorpata alla macro-area sud che risulta essere la Corte dei Conti

di Napoli. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e i

parlamentari abruzzesi – sottolinea il Consigliere- si sono prontamente

attivati per trovare una soluzione che possa scongiurare tale accorpamento

e la nostra risoluzione ha un chiaro obiettivo: far si che il Consiglio

regionale d’Abruzzo contribuisca attivamente al confronto, evidenziando il

ruolo fondamentale che le sedi territoriali delle Corti dei Conti hanno

svolto in questi anni”, conclude Verrecchia.

L’Aquila, 18 gennaio 2025

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne