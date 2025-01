(ACON) CARBURANTI. PUTTO (PATTO-CIVICA): INTERROGAZIONE SU UTILIZZO APP QRFVG

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(ACON) Trieste, 18 gen – Il consigliere regionale di Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg Marco Putto interviene ancora una volta

sulla App “QRfvg carburanti”, facendo sapere di aver depositato

una specifica interrogazione a risposta orale.

“I recenti atti giuntali – spiega Putto nella sua nota –

stabiliscono che dal 30 giugno prossimo entrer? definitivamente a

regime il nuovo sistema di erogazione dello sconto regionale sul

carburante per i residenti in Friuli Venezia Giulia per il quale

? necessario collegarsi al sito della Regione, accedere con il

proprio Spid, attivare la specifica funzione, scaricare

l’applicazione sul proprio smartphone e tramite la stessa

ottenere lo sconto carburante presso il distributore. Ma ad oggi

non a tutti risulta possibile o agevole utilizzare lo smartphone

e avvalersi della App, anche perch? diversi gestori sono ancora

sprovvisti delle apparecchiature necessarie alla lettura dei QR

code”.

Da questa premessa, emerge una ulteriore considerazione di Putto:

“L’impossibilit? di utilizzo della tessera oltre il 30 giugno

2025 rischia di rappresentare un problema soprattutto per le

fasce pi? anziane della popolazione, gi? colpite dal

generalizzato aumento dei prezzi al consumo e preoccupate per

questa ulteriore imminente complicazione. La Regione deve

garantire a tutti la possibilit? di accedere ai propri servizi,

specie a quelli che consentono e favoriscono l’autodeterminazione

e l’autonomia personale, in cui rientra anche l’autonomia di

spostamento”.

“A questo proposito – cos? ancora il rappresentante dei civici -,

ho appreso che la diffusione della succitata App presso residenti

e gestori degli impianti di distribuzione sta procedendo con

lentezza e per questo ho ritenuto di porre alla Giunta regionale

3 quesiti: quale sia lo stato di diffusione dell’App ‘QRfvg

carburanti’ presso i residenti in Fvg e del relativo lettore di

QR code presso i gestori degli impianti di distribuzione; quali

ulteriori misure intenda adottare la Giunta regionale, di qui al

30 giugno, per favorire l’utilizzo della succitata App; se sia

prevista, come ritengo auspicabile, un’ulteriore proroga dei

termini per consentire il permanere dell’impiego delle

tradizionali tessere carburante in affiancamento alla diffusione

dell’App in esame”.

