(ACON) AUTONOMIA DIFFERENZIATA. CELOTTI (PD): FVG A RISCHIO, VA COMBATTUTA

Roma, 18 Gennaio 2025

Trieste, 18 gen – "Quella sull'autonomia differenziata ?

una legge che rischia di mettere in crisi la specialit? del

Friuli Venezia Giulia, penalizzer? cittadini e imprese, far?

aumentare la burocrazia, taglier? i servizi. Per questo, comunque

vada il giudizio sull’ammissibilit? del referendum, l’azione

politica contro questa sciagurata norma deve essere forte e

portata avanti assieme a tutte le parti sociali”. Lo afferma in

una nota la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd), che oggi

ha preso parte al convegno organizzato dalla Cgil di Udine

appunto sull’ammissibilit? del referendum sull’autonomia

differenziata.

“Un riconoscimento va alla Cgil – prosegue la Celotti – che ha

dimostrato ancora una volta sensibilit? sul tema e che ha svolto

un’azione fondamentale, insieme ai partiti e ai comitati,

sostenendo e organizzando la raccolta delle firme dei mesi

scorsi, un lavoro che ha consentito di informare i cittadini e di

creare confronto e cultura su questi temi”.

“Attraverso questa battaglia a difesa della Costituzione e

dell’Italia, abbiamo il compito di realizzare e affermare nel

presente i principi e il mandato costituzionale. Che si parli di

lavoro, salari, diritti sociali, sanit?, cittadinanza, sviluppo –

sostiene la dem -, bisogna farlo pensando al presente e al futuro

ed ? questa la vera sfida: difendere la Costituzione e il nostro

Paese creando quella sinergia con i cittadini e le cittadine, i

corpi intermedi, la politica e le istituzioni che consenta di

immaginare insieme il futuro del nostro paese e della nostra

regione”.

Secondo la consigliera “questa ? una stagione pericolosa, ma

sfidante, e sulla difesa delle conquiste democratiche possiamo

costruire un orizzonte di futuro e affermare con forza che, a

questo futuro, hanno diritto di partecipare tutte le regioni e

l’intero Paese”.

