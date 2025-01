Invito SIOI 28 gennaio p.v. da MSOI ALLA CARRIERA DIPLOMATICA

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

per accrediti stampa:

[image: photo]

Ufficio Comunicazione e Stampa

SIOI – UNA ITALY

Sogni di entrare in diplomazia? Vuoi comprendere meglio cosa significa

rappresentare il tuo Paese nel mondo? Questo è l’evento che fa per te!

Un’opportunità unica per scoprire come prepararti per il concorso alla

carriera diplomatica e confrontarti direttamente con ex membri del

direttivo di MSOI Roma e Alumni SIOI che ora vivono la diplomazia italiana

in prima persona.

*Intervengono*:

–

Elisabetta Martini, Consigliere di Legazione

–

Federico Palmieri, Segretario di Legazione

–

Nicola Ortu, Segretario di Legazione

–

Cesare Cuttica, Segretario di Legazione in prova

*Modera*:

–

Nicolò Benzi, Segretario di MSOI Roma

Non perdere l’occasione di ascoltare le loro esperienze e consigli, che ti

apriranno nuove prospettive per preparare il tuo futuro nel mondo

diplomatico!

*Iscriviti qui*

*

per partecipare in presenza o da remoto.*