Game Upi il 22 gennaio la tappa finale a Roma: consegnata agli studenti del Liceo Scientifico Sportivo “Pietro Aldi” di Grosseto la bandiera della Provincia per partecipare all’evento finale di Roma

*Comunicato stampa del 16 gennaio 2025Game Upi: consegnata agli studenti

del Liceo Scientifico Sportivo “Pietro Aldi” di Grosseto la bandiera della

Provincia per partecipare all’evento finale di Roma*

*Saranno impegnati nella capitale il prossimo 22 gennaio*

Sono stati ricevuti a Palazzo Aldobrandeschi dal presidente Francesco

Limatola gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo “Pietro Aldi” che

rappresenteranno la Provincia di Grosseto all’evento finale di Game Upi a

Roma, il prossimo 22 gennaio, il progetto lanciato dall’Unione Province

d’Italia e finanziato con il Fondo per le Politiche giovanili.

Il presidente Limatola ha consegnato ai ragazzi la bandiera della Provincia

in vista della sfilata delle squadre rappresentative di tutte le Province

aderenti al progetto, prevista nella Capitale proprio il 22 gennaio,

all’evento che vedrà la partecipazione del presidente di UPI, Pasquale

Gandolfi e il ministro dello sport Andrea Abodi.

L’incontro a Palazzo Aldobrandeschi è stato anche l’occasione per la

consegna ufficiale alla squadra di un buono da 500 euro, spendibile in

articoli sportivi, ottenuto con la vittoria ai giochi interprovinciali di

Latina lo scorso ottobre.

Presenti all’incontro il dirigente scolastico del Polo Pietro Aldi, Roberto

Mugnai; il vicepresidente della Provincia, Valentino Bisconti; Marco

Macherini, professore di educazione fisica presso il Polo Aldi; Edoardo

Furi, portavoce del progetto Game Upi.

*Questi i nomi degli studenti che hanno partecipato ai giochi

interprovinciali di Latina:* Filippo Mariottini, Diego Bigoni, Niccolò

Gallo, Niccolò Gargani, Niccolò Tortura, Giacomo Tirocchi, Matteo Donati e

Jeal Barrera. Fa inoltre parte della squadra della provincia di Grosseto

Christian Marchini del Comitato Giovani Grosseto.

“È un bilancio assolutamente positivo per il progetto

‘Insieme…#sportivaMente’ – *commenta Francesco Limatola, presidente della

Provincia* – promosso circa un anno fa dalla Provincia di Grosseto,

all’interno dei ‘Game Upi: tutti in campo, nessuno escluso’, che ci ha

visto impegnati insieme a tanti altri partner, tra i quali istituzioni

scolastiche e associazioni, nella realizzazione di una miriade di eventi

che hanno dimostrato come lo sport sia un formidabile strumento di

inclusione. La ratio è stata quella di coinvolgere il più possibile i

ragazzi e le ragazze del territorio nelle diverse attività e lo abbiamo

fatto anche attraverso la nomina di un Comitato giovani, composto da 7

membri under 35. Crediamo molto in questo progetto perché le istituzioni

devono aprirsi sempre di più ai giovani. Complimenti di nuovo ai nostri

ragazzi.”

“È stato bello veder lavorare insieme in questi mesi i diversi partner che

