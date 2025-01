CINEMA: “Il mio compleanno” di Christian Filippi in versione accessibile con INCinema al Trieste Film Festival

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

“Il mio compleanno” di Christian Filippi

in versione accessibile con INCinema al Trieste Film Festival

INCinema, il primo festival del cinema accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali, ritorna a Trieste grazie alla collaborazione con il Trieste Film Festival e Alpe Adria Cinema e presenta la versione accessibile de Il mio compleanno, sorprendente opera prima di Christian Filippi, presentato all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Biennale College (19 gennaio, ore 14.15 – Teatro Miela di Trieste).

INCinema – Festival del Cinema Inclusivo, ideato da Federico Spoletti e diretto da Angela Prudenzi, è un evento cinematografico all’insegna dell’accessibilità universale che consente anche ai disabili sensoriali di vivere un’esperienza coinvolgente. L’obiettivo è rendere il cinema un punto d’incontro inclusivo, superando barriere e discriminazioni, per accogliere tutti, indipendentemente dalle proprie capacità sensoriali.

Il festival rappresenta una tappa importante nel cammino verso una piena accessibilità del settore cinematografico italiano, anche in vista dell’entrata in vigore della nuova normativa europea a giugno 2025 (European Accessibility Act).

Un cinema per tutti – I film presentati nell’ambito di INCinema sono resi accessibili, con i sottotitoli sullo schermo per le persone sorde e ipoacustiche e l’audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti attraverso l’applicazione gratuita Earcatch. L’inclusività non riguarda solo le proiezioni cinematografiche: anche le attività collaterali, come le masterclass, gli incontri con autori, Q&A con attori e registi, sono accompagnati da trascrizioni in tempo reale, garantendo l’accessibilità anche alle persone sorde e ipoacusiche.

Dopo le tappe di Firenze, Lecce, Roma, Torino, Udine, Milano, il festival conclude a Trieste il suo viaggio in Italia, per continuare a Londra e a New York nei prossimi mesi.

ore 14.15

breve presentazione di INCinema (2a edizione)

a seguire

IL MIO COMPLEANNO di Christian Filippi (90’)

Prodotto da Leonardo Baraldi per Schicchera Production in associazione con Media Flow e con Vivendi main sponsor, sceneggiato dallo stesso regista con Anita Otto. Interpreti: Zackari Delmas, Silvia D’Amico, Giulia Galassi, Simone Liberati, Federico Pacifici, Nicolò Medori e Carlo De Ruggieri. Musiche originali composte dai Meganoidi.

La partecipazione è gratuita con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Ulteriori informazioni disponibili sul sito INCinema.org e su triestefilmfestival.it

IL MIO COMPLEANNO di Christian Filippi (90’)

Riccardino sta per compiere 18 anni nella casa-famiglia in cui vive, da quattro è separato dalla madre, una donna con forti disturbi della personalità. Nonostante la guida premurosa e attenta della sua educatrice, decide di scappare per raggiungere la madre e vivere con lei.

L’opera prima di Christian Filippi è un coming of age tanto disperato quanto ispirato.

Il mio compleanno è un film che si stacca nettamente dal panorama italiano e che scarta facilmente i rischi del cinema indipendente a basso costo, primo tra tutti l’abusato sottogenere della periferia romana, per quanto i protagonisti a quella appartengano. Soprattutto però è nel tratteggiare delle figure a tutto tondo e nello scavare fino in fondo nelle psicologie che trova una rara compiutezza, laddove sarebbe stato facile cadere nella trappola dello stereotipo. Una sola opera forse non basta per dire che è nato un autore, ma certo le premesse ci sono tutte. Il suo film, non c’è che dire, è una boccata di aria fresca.

Angela Prudenzi (Direttrice Artistica di INCinema), Cinematografo

Il mio compleanno è un esordio miracoloso, sorprendente e vivissimo nonostante racconti, come fa la più bella serialità italiana degli ultimi anni, il difficile percorso di “chi sta cercando il proprio posto” nel mondo… Mostrando di aver appreso ottimamente la lezione etica ed estetica dei maestri del genere – il fermo-immagine truffautiano – ma senza scadere in sterili compiacimenti, Filippi si dedica anima e corpo alla scrittura dello straordinario protagonista (Zackari Delmas, eccezionale)…Mario Turco, Sentieri Selvaggi

