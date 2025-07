+++160 anni del Sole 24 Ore: Annunciati 3 grandi eventi autunnali per le celebrazioni dell’anniversario – Consegnato il Premio Global Brands Award 2025

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 L’annuncio in un evento esclusivo durante il quale è stato consegnato il Premio internazionale GLOBAL BRANDS AWARD 2025 assegnato da Global Brands Magazine a Il Sole 24 ORE come “Most Innovative Business News Platform” e “Excellence in Financial & Economic Journalism”.

FOTO: da sinistra il Direttore Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini, la Presidente Gruppo 24 ORE Maria Carmela Colaiacovo e l’Amministratore Delegato Gruppo 24 ORE Federico Silvestri.

1865-2025: 160 anni di storia, autorevolezza e innovazione

Annunciato a Milano il palinsesto delle celebrazioni autunnali per i 160 anni de Il Sole 24 Ore:

un grande convegno istituzionale a Roma sull’evoluzione del mondo dell’informazione,

un week-end di incontri al Mudec e uno straordinario concerto-evento nel Duomo di Milano.

Consegnato il prestigioso premio internazionale “Global Brands Award 2025”

vinto dal Sole 24 Ore per “Most Innovative Business News Platform” e “Excellence in Financial & Economic Journalism”

È una storia lunga 160 anni quella del Sole 24 Ore: il 1° agosto 1865 vedeva infatti la luce il primo numero de Il Sole, giornale dedicato all’economia voluto dalla borghesia milanese liberale e innovatrice, che si fuse ufficialmente poi con la testata Il Commercio 24 Ore per dar vita al nuovo quotidiano Il Sole 24 Ore il 9 novembre 1965. In vista di questo doppio anniversario, Il Sole 24 Ore mercoledì sera ha aperto le porte della sua sede milanese per accogliere gli ospiti invitati, tra stakeholder, clienti e partner, ad una serata di festeggiamenti e annunci.