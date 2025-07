Comune diSeriate

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

*Attenzione chiusura totale ponte di via Italia: *NOTTURNA tra il *4 e 5 luglio* dalle 23:30 alle 05:30. DIURNA lunedì *7 luglio* dalle 06:30 alle 14:00.

Convocazione Consiglio comunale per il giorno 10 luglio 2025.

Dal 1° luglio il sistema di gestione delle lampade votive sarà curato dagli uffici comunali.

A partire da martedì 1 luglio, per i residenti a Seriate, sarà possibile prenotare i libri della scuola primaria a.s. 2025/2026.

*Agenda*

*08 lug* – P.S. Silent Reading. Un’esperienza di solitudine condivisa. Posti limitati necessaria prenotazione.

*08 lug* – L’A-B-C delle emozioni. Laboratorio arteterapia per bambini 2/5 anni.

*15 lug* – L’A-B-C delle emozioni. Lettura e laboratorio per bambini 2/5 anni.

*Atti amministrativi*

Per visualizzare i nuovi atti amministrativi visita l’albo pretorio [11]

