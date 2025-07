(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

Dl infrastrutture: Barbagallo (Pd), da governo pericoloso passo indietro nelle norme antimafia

“L’emendamento del governo approvato oggi in commissione sul dl infrastrutture e’ un preoccupante passo indietro sulla normativa antimafia in un settore particolarmente permeabile come quello dell’autotrasporto”, così il capogruppo democratico in commissione trasporti della camera, Anthony Barbagallo che aggiunge “si tratta di un pericoloso passo indietro che restringe molto il campo dei controlli antimafia”.

Roma, 3 luglio 2025

