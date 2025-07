(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 Murales neofascista, Barbera (Prc):“Da Roma Capitale un silenzio

assordante. Siamo pronti a cancellarlo noi”

“Preoccupa e indignano il silenzio assordante di Roma Capitale e del

Municipio XIII di fronte al gigantesco murale fascista comparso nel

quartiere romano di Montespaccato, un atto vergognoso che richiede un

intervento immediato per la sua cancellazione.

La scritta “Ma un cuore pulito non si scorderà” non è un semplice slogan,

ma il titolo e un verso di una canzone dedicata ai Nuclei Armati

Rivoluzionari, gruppo terrorista neofascista responsabile di sanguinarie

stragi e orrori che hanno segnato tragicamente la storia italiana.

Lanciamo un monito chiaro e intransigente: se le istituzioni continueranno

a restare immobili e silenti, non saranno certo gli eredi di chi ha

insanguinato il Paese a prevalere. Saranno gli antifascisti, le comunità

democratiche e popolari di Roma a cancellare, con ogni mezzo necessario,

questo vergognoso simbolo d’odio. Lo spazio pubblico non può e non deve

diventare il rifugio dei nostalgici del terrorismo nero, né un altare per i

carnefici della nostra democrazia. Roma è e deve restare una città

antifascista, difesa con determinazione da chi crede nei valori della

nostra Costituzione.

Chiediamo con urgenza al Sindaco Gualtieri e al Presidente del Municipio

XIII di rompere questo silenzio assordante e di intervenire immediatamente

per rimuovere il murale. La memoria antifascista non può piegarsi!”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e

co-Segretario romano di Rifondazione Comunista