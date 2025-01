(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 CAMERA, AIELLO (M5S): SOVVERTITO ESITO DEL LIBERO VOTO DEI CITTADINI

ROMA, 17 gen. – “Alla Camera nella Giunta delle Elezioni, a colpi di maggioranza, hanno sovvertito l’esito del libero voto dei cittadini, permettendo che i voti nulli diventassero validi. Hanno cambiato il criterio di valutazione dei voti così come era stato stabilito e comunicato dal Ministero dell’Interno e violato dei principi costituzionali che sono alla base della nostra democrazia. Il nuovo criterio non può essere retroattivo perché se anche la Corte Costituzionale dovesse avallare questa tesi, significherebbe che alle prossime elezioni ognuno potrà esprimere il proprio voto come gli pare e piace, tanto qualcuno sarà sempre pronto in Parlamento a sovvertirlo senza alcun rispetto per la Costituzione italiana. A perdere non sono il M5S, Anna Laura Orrico che in Calabria aveva battuto Andrea Gentile di Forza Italia o Elisa Scutellà che perderà il seggio in favore di Gentile, ma i cittadini calabresi che hanno votato liberamente contro un sistema politico clientelare. La postura politica di Berlusconi e Dell’Utri in Forza Italia ha plasmato persone “di fiducia” in Calabria e in tutte le altre regioni d’Italia. Questi approfittano dei ruoli istituzionali che ricoprono per portare avanti i loro interessi personali contro quelli dei cittadini. Dobbiamo farci sentire tutti insieme per fare in modo che gli elettori siano rispettati e che sia rispettata la nostra Costituzione”.

Così sui social il deputato M5S Davide Aiello, componente della Giunta delle Elezioni.

