(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 SEPARAZIONE CARRIERE. TERNULLO (FI): GRANDE RISULTATO DEDICATO A BERLUSCONI E A ITALIANI

“Con l’approvazione in prima lettura del disegno di legge di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere segniamo un primo passo importante per una giustizia più giusta per tutti. Un provvedimento che rientra tra i punti più significativi del nostro programma e che rappresenta dunque un impegno mantenuto con gli elettori di Forza Italia. Il nostro obiettivo è quello di dare più garanzie ai cittadini e un sistema giudiziario davvero terzo. Con il via libera di oggi da parte della Camera avviamo una riforma fondamentale per tutto il comparto, così come voleva anche il nostro presidente Berlusconi. A lui e a tutti gli italiani vogliamo dedicare questo primo grande risultato”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.