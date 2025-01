(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 SEPARAZIONE CARRIERE. FRIJIA (FDI): GIORNATA STORICA, E’ RIFORMA DI CIVILTA’ GIURIDICA

“Oggi è una giornata storica per la giustizia italiana. L’approvazione della riforma della separazione delle carriere, avvenuta oggi alla Camera in prima lettura, è una bellissima notizia per i cittadini che aspettano da decenni una giustizia davvero giusta, equa ed imparziale. Con questa riforma vogliamo garantire una magistratura davvero autonoma dalla politica, un sistema più trasparente, meritocratico, come ci hanno chiesto gli italiani. La separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante è un architrave della riforma della giustizia del governo Meloni, ispirata ai valori del garantismo, della terzietà, del giusto processo. Sono orgogliosa del voto di oggi, frutto dello straordinario lavoro portato avanti dal presidente Meloni e dal ministro Nordio: con questo disegno di legge affermiamo un principio di civiltà giuridica di cui andare fieri”. Lo dice Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati