PRIVATIZZAZIONI, BEVILACQUA (M5S): TORRI, FIBRA, CAVI, MAXISVENDITA DEI SOVRANISTI ALLE VONGOLE*

Roma, 15 gennaio. “Occorre immediata trasparenza su tutti i processi che il Governo sta seguendo per cedere pezzi portanti dei nostri asset strategici nelle telecomunicazioni. Nelle prossime ore ci auguriamo arrivino indicazioni chiare sul futuro di Sparkle, la strategica società controllata da Tim che possiede e gestisce una rete globale di oltre 600mila chilometri di fibra, con dorsali terrestri e sottomarine in Europa, nel bacino del Mediterraneo, in Nord America e in Sud America. Il Governo, dopo la clamorosa debacle che lo ha portato in minoranza nella nuova società della rete unica di telecomunicazioni, ceduta senza colpo ferire al fondo americano Kkr, aveva dato a intendere che avrebbe rilevato il 100% della delicatissima Sparkle. Adesso invece si è unito nell’operazione al fondo spagnolo Asterion, peraltro fondato da ex gestori proprio di Kkr. Che ne sarà di Sparkle? I sovranisti alle vongole la lasceranno andare come è accaduto con la rete unica? Così come serve trasparenza nell’operazione che riguarda le torri, i data center e i sistemi satellitari di Rai Way, società quotata in Borsa controllata dalla Rai. Anche qui, in piene festività natalizie, Rai, Mediaset e F2i hanno annunciato un memorandum per esplorare una fusione tra la stessa Rai Way ed Ei Towers, l’omologa società delle torri della galassia Mediaset. Il Governo, che ora tramite la Rai è al 65% di Rai Way, ha deciso in un dpcm che può scendere fino al 30% del capitale. A beneficio di chi? E quanto c’entra nell’operazione la Starlink di Elon Musk, che secondo le dichiarazioni di alcuni manager di Rai Way rappresenta un modello a cui la società della Rai sta guardando per alcune collaborazioni? Nulla quaestio sulla possibilità di stringere accordi per ottenere risparmi e sinergie, ma perché non farlo in trasparenza?”. Lo comunica in una nota Dolores Bevilacqua, componente M5S della Commissione di vigilanza Rai e della Commissione politiche Ue del Senato.

