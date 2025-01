(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 MO, M5S: VA RISPETTATO DIRITTO INTERNAZIONALE, NON IMMUNITA’

Tajani si dimostra emissario lobby Israele, non ministro Paese sovrano

Roma, 15 gen- “Le ignobili parole di Tajani rovinano il clima di soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo sulla tregua a Gaza – che speriamo regga e soprattutto apra la strada alla ripresa del processo di pace nel rispetto del diritto internazionale stabilisce come illegale l’occupazione israeliana della Cisgiordania. Tajani si dimostra per quello che è: non il ministro degli Esteri di un Paese sovrano, ma l’emissario della lobby israeliana in Italia che continua a difendere senza vergona il criminale di guerra Netanyahu parlando di immunità che vanno rispettate. No caro Tajani: è il diritto internazionale che va rispettato, anche quando diventa scomodo per i tuoi amici criminali”.

Lo dichiarano i capigruppo M5S delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, il vicepresidente del Movimento Riccardo Ricciardi, il senatore Bruno Marton e il deputato Marco Pellegrini.

