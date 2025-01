(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 LAVORO. LAMPIS(FDI), DA GOVERNO E URSO GRANDE ATTENZIONE A VERTENZE SARDEGNA

“L’attenzione che il Governo Meloni e in particolare il ministro Urso pone alla situazione di alcune realtà industriali della regione Sardegna mi fa ben sperare nella risoluzione delle vertenze Euroallumina, SiderAlloys e Glencore in maniera utile ai lavoratori e all’importanza che questo tessuto produttivo riveste per l’intero territorio regionale della Sardegna. Le parole che il ministro del made in Italy ha usato rispondendo a un’interrogazione sulle iniziative in relazione alla situazione degli impianti industriali del

Sulcis-Iglesiente e del Medio Campidano mi fa ben sperare che si riesca a trovare una quadra al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali diretti e dell’intero indotto”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gianni Lampis.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati