Nuovo attacco alle istituzioni della Republika Srpska: cosa nasconde il rapporto della Comunità Islamica?

(AGENPARL) - Roma, 6 Aprile 2025

Un nuovo rapporto della Comunità Islamica della Bosnia ed Erzegovina ha suscitato forti reazioni in Republika Srpska, accusato di essere un’altra manovra politica per distorcere la realtà e deviare le responsabilità, secondo le dichiarazioni di funzionari e commentatori di Banja Luka.

Milorad Kojić, deputato dell’SNSD presso la Camera dei Rappresentanti della Bosnia ed Erzegovina, ha descritto il rapporto della Commissione per la Libertà Religiosa come un “opuscolo politico” destinato a guadagnare simpatia presso le ambasciate straniere.

“È un altro tentativo di travisare il lavoro del potere legislativo nella Republika Srpska. Il messaggio sottinteso è chiaro: la serbofobia, radicata nella Dichiarazione Islamica di Alija Izetbegović e amplificata negli anni ’90, non è mai cessata,” ha dichiarato Kojić al portale Provjereno.

Kojić ha citato il recente pestaggio di bambini serbi a Sarajevo come prova dell’aumento dell’ostilità e dell’odio etnico, accusando la Comunità Islamica e le élite politiche della FBiH di rimanere in silenzio.

“Non c’è stata alcuna reazione adeguata a questa violenza. Invece, ora ci accusano di islamofobia nell’Assemblea Nazionale della Republika Srpska. Questa è una tattica di deviazione,” ha aggiunto Kojić.

Il rapporto, pubblicato dal quotidiano islamico Preporod, si concentra sulle trascrizioni della 19ª e 20ª sessione della Assemblea Nazionale della Republika Srpska (RSNA) tenutasi a marzo 2025. Sostiene che durante queste sessioni siano state pronunciate “narrative disumanizzanti e discriminazione sistemica” nei confronti dei musulmani e dei bosniaci.

Božica Živković Rajilić, presidente dell’Associazione delle Donne Vittime della Guerra della Republika Srpska, ha sostenuto la posizione di Kojić e accusato la Comunità Islamica di alimentare la tensione etnica.

“Non siamo più negli anni Novanta, ma la loro narrativa non è cambiata. Esagerano per provocare l’attenzione internazionale, ma il panorama globale è cambiato. Gli Stati Uniti, l’Unione Europea e le Nazioni Unite non sono più uniti dietro di loro,” ha dichiarato Rajilić.

Ha sottolineato che la Republika Srpska garantisce pieni diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dall’etnia, e che la nuova Costituzione è in linea con gli Accordi di Dayton.

“La nostra Costituzione riconosce il popolo sovrano serbo ma protegge anche i diritti di tutti gli altri. La FBiH dovrebbe calmare le tensioni, non c’è alcuna minaccia per loro. Queste accuse sono infondate,” ha affermato.

Rajilić ha anche ricordato le esagerazioni fatte durante la guerra:

“Hanno detto che durante la guerra sono state stuprate 200.000 donne, ma alla fine il numero reale è stato 830. Questo dimostra come le loro storie si basino su esagerazioni.”

Il controverso rapporto della Comunità Islamica sembra essere parte di una tendenza più ampia di inquadramento etnopolitico in Bosnia ed Erzegovina, dove ogni parte cerca di controllare la narrativa e influenzare le percezioni internazionali. In Republika Srpska, viene visto come un altro attacco alle sue istituzioni, volto a minarne la legittimità e a fomentare divisioni.