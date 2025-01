(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 15 gennaio 2025

comunicato stampa

Con Elena Bucci e Marco Sgrosso nelle stanze segrete de La casa dei Rosmer

La stagione di prosa del Teatro Galli prosegue venerdì 17 gennaio con la rilettura

di uno dei drammi più complessi e ambigui di Henrik Ibsen

La stagione del Teatro Galli prosegue venerdì 17 gennaio con la rilettura uno dei drammi più complessi e ambigui di Henrik Ibsen, Rosmerholm (La casa dei Rosmer) diretto da Elena Bucci con Marco Sgrosso, protagonisti anche sul palcoscenico (turno D ore 21).

Un viaggio attraverso le stanze segrete di una casa che diventa simbolo di relazioni, dubbi, inquieti sguardi sul futuro che pone. Al centro del racconto l’ex pastore protestante Johannes Rosmer che, un anno dopo il suicidio della moglie, sceglie di affrancarsi dal passato, abbracciando nuovi ideali riformisti che lo mettono in contrasto col mondo dal quale proviene. La misteriosa Rebecca West, un tempo governante della casa e rimasta anche dopo la morte della moglie al fianco del pastore, viene incolpata di questo radicale e inspiegabile cambiamento. Rosmer, osteggiato dal cognato, logorato dai rimorsi, perseguitato dai “cavalli bianchi” (personificazione dei morti del passato), inizia così la sua discesa verso le tenebre.

Rosmersholm, scritto da Ibsen nel 1886, mantiene la sua attualità per la capacità del drammaturgo norvegese di scandagliare i meccanismi sociali e di esplorare la tensione tra passato e presente, tra convenzione e cambiamento, tra gioia e dolore, tra luce e ombra.

Un testo che la co-regista e interprete Elena Bucci definisce una «favola cupa, dove relazioni, personaggi e dialoghi solo in apparenza naturalistici scivolano nel fantastico e nel simbolico; e che lascia un imprevedibile spazio all’umorismo, quando si intravedono con tenerezza le paure e le mediocrità di ognuno dei personaggi, che tanto somigliano a quelle di noi tutti. La casa dei Rosmer è un palcoscenico, è il mondo. Affacciati alla grande finestra del sipario attori, personaggi, pubblico, spiano l’uno nell’altro il futuro».

Elena Bucci, Marco Sgrosso

LA CASA DEI ROSMER

Rosmersholm

da Henrik Ibsen

progetto ed elaborazione drammaturgica Elena Bucci e Marco Sgrosso

regia Elena Bucci, con la collaborazione di Marco Sgrosso

con Emanuele Carucci Viterbi, Francesco Pennacchia, Valerio Pietrovita

produzione Teatro Metastasio di Prato, Centro Teatrale Bresciano, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

in collaborazione con Compagnia Le Belle Bandiere

