(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 Codice Strada: Germanà (Lega), numeri parlano chiaro, calano incidenti e vittime

Roma, 15 gen. – “I numeri parlano chiaro e a un mese dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, c’è un calo della incidentalità e della mortalità. C’è chi prova a fare la solita e becera polemica su tutto, e poi ci sono i dati raccolti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, e forniti dal Viminale, che raccontano i fatti. Finalmente, è stato aggiornato un Codice in linea con le nuove esigenze della sicurezza stradale e i risultati a tutela dei cittadini si vedono”.

Così in una nota il senatore Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

Ufficio Stampa Lega Senato