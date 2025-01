(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

Brunetta, accordo Gaza bellissima notizia

“L’accordo su Gaza che è stato finalmente raggiunto in queste ore, dopo un lungo periodo di angoscia e preoccupazione, è una bellissima notizia. Il rilascio degli ostaggi e la decisione del cessate il fuoco aprono a una prospettiva concreta di pace duratura e di speranza, che premia un intenso lavoro di diplomazia volto ad avviare una nuova stagione di dialogo e di collaborazione. È un passaggio di importanza storica, che può riconsegnare il destino di tante persone a un futuro senza guerra e senza conflitti, in un’area di importanza cruciale per gli equilibri geopolitici globali. Ora serve l’impegno di tutti per proseguire lungo questa strada”. Così in una nota il Presidente del CNEL Renato Brunetta.

