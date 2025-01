(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 Turismo: Marti (Lega), importante promuovere patrimonio culturale Salento

Roma, 14 gen. – “Il turismo sostenibile privilegia la scoperta dei territori e si pone come obiettivo di limitare il più possibile l’impatto sull’ambiente, favorendo la conoscenza diretta di nuove culture e contesti naturalistici di grande interesse. Proprio per questo, la Lega ha presentato un disegno di legge, a mia prima firma, che a breve termina il suo iter in parlamento, sull’istituzione dei cammini d’Italia. L’obiettivo è incentivare la scoperta e la riscoperta di luoghi autentici, custodi di tradizioni millenarie e valorizzare il turismo culturale mettendo a fattor comune tutte le eccellenze dei territori per assicurarci uno sviluppo duraturo e in linea con le reali esigenze dei cittadini. Ringrazio il fotografo Roberto Leone che con le sue opere rende omaggio alle tante meraviglie del nostro territorio. Occorre promuovere il patrimonio artistico del Salento a livello nazionale e internazionale, e in questa direzione vanno ad esempio i progetti con il MiC per il nostro territorio: dall’ampliamento degli scavi dell’anfiteatro di Lecce alla valorizzazione del complesso monastico degli Olivetani”.

Così il senatore pugliese e coordinatore regionale della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, a margine dell’inaugurazione della mostra fotografica “Salento: Terra dei Due Mari” a Palazzo Valdina.

Ufficio Stampa Lega Senato