(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 PAPA, COLOMBO(FDI): FUNERALI GRANDE PROVA PER PROTEZIONE CIVILE

“Un sentito ringraziamento al Ministro Musumeci e a tutti i volontari della Protezione Civile per la straordinaria gestione dei funerali del Papa.

Sono scese in campo 1.179 associazioni di volontariato da tutta Italia, di cui 40 provenienti dalla mia Rimini, per un totale di circa 3.000 volontari al giorno.

È stata una grande prova per il nostro fiore all’occhiello, la Protezione Civile.