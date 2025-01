(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 MIGRANTI. BIANCOFIORE (C’I): MODELLO ITALIANO MELONI FA SCUOLA IN EUROPA

“Sulle politiche migratoria la via italiana, quella tracciata dal Premier Meloni, è quella giusta. Il modello di contrasto ai flussi irregolari messo a punto dal governo di centrodestra fa scuola in Europa, con risultati e consensi inattesi e che in un recente passato sarebbero sembrati un miraggio. Lo confermano i dati diffusi oggi da Frontex, secondo cui il 2024 è stato l’anno nel quale si è registrato il minor numero di ingressi illegali. La diminuzione di oltre un terzo di clandestini e il crollo di passaggi sulla rotta mediterranea derivano, evidentemente, da un approccio nuovo che non cede al ricatto degli scafisti e dei trafficanti di morte. Nel corso di questi mesi, più Stati europei hanno guardato alle politiche migratorie della nostra nazione e oggi queste cifre ci inducono a proseguire su questa strada. E i centri in Albania saranno fondamentali e funzioneranno.” Così la senatrice di Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE.