La Cina lancia con successo una costellazione di satelliti dal mare

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

Oggi, la Cina ha compiuto un passo significativo nell’espansione del suo programma spaziale, lanciando con successo un gruppo di satelliti Centispace 01 nell’orbita pianificata, utilizzando il razzo vettore Smart Dragon-3. Il lancio, effettuato dal Taiyuan Satellite Launch Center, si è svolto questa mattina dalla zona marina situata vicino alla città di Haiyang, nella provincia di Shandong, nella Cina orientale.

Il lancio rappresenta una notevole realizzazione tecnologica, non solo per il successo della missione, ma anche per l’innovazione nel metodo di lancio: il razzo è stato lanciato dal mare, una tecnica che offre vantaggi in termini di sicurezza e logistica. Questo tipo di lancio è relativamente raro, ma consente di minimizzare i rischi per le aree abitate e di facilitare operazioni di lancio più flessibili.

Il razzo vettore Smart Dragon-3, utilizzato in questa missione, è stato sviluppato dalla China Academy of Launch Vehicle Technology, un’importante istituzione affiliata alla China Aerospace Science and Technology Corporation. Il razzo è un veicolo a quattro stadi a combustibile solido, che rappresenta una soluzione economica ed efficiente per il lancio di satelliti. Grazie alla sua progettazione, il Smart Dragon-3 è particolarmente adatto per lanciare veicoli spaziali in orbite eliosincrone o in orbite terrestri basse, e si distingue per una capacità di carico relativamente elevata.

Con una lunghezza di 31 metri e un diametro massimo di 2,64 metri, il razzo è in grado di trasportare carichi utili fino a circa 1,5 tonnellate in orbite eliosincrone a 500 km di altitudine. Questo lo rende particolarmente vantaggioso per missioni che richiedono un buon compromesso tra costi e prestazioni. La capacità del razzo di operare con costi contenuti lo rende una risorsa preziosa per il programma spaziale cinese, che continua a espandere la sua presenza nello spazio.

Il lancio odierno segna un altro importante passo nel rafforzamento delle capacità spaziali della Cina, che ha compiuto significativi progressi negli ultimi anni, sia in termini di esplorazione spaziale che di capacità industriale. La costellazione di satelliti Centispace 01 lanciata oggi contribuirà a migliorare la connettività e le capacità di osservazione terrestre, con implicazioni per vari settori, tra cui quello delle comunicazioni, della meteorologia e della gestione delle risorse naturali.

In sintesi, il successo di questo lancio è un altro esempio dell’ambizione della Cina di rafforzare la propria posizione come leader nell’esplorazione e nelle tecnologie spaziali. Con il razzo Smart Dragon-3, la Cina sta non solo avanzando nella propria capacità di lanciare satelliti ma sta anche sperimentando nuovi metodi operativi, come il lancio dal mare, per ottimizzare le missioni spaziali future.