(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 FLORIDIA (M5S): SOLIDARIETA’ A SIGFRIDO RANUCCI PER VILE ATTACCO DE IL FOGLIO

Roma, 14 gen. – “Non si augura mai la morte a nessuno né ci si dispiace che questa non sia avvenuta, nemmeno per scherzo. Si tratta un atto già di per sé ignobile, ma che diventa ancora più grave e vergognoso quando rivolto a un giornalista come Sigfrido Ranucci, che vive sotto scorta a causa del suo impegno nel denunciare verità scomode e nell’esercizio della libertà di stampa. Eppure oggi Il Foglio si è spinto a tanto. Un atto vile, da cui tutte le forze politiche e chiunque abbia a cuore il la democrazia e la civiltà dovrebbe prendere le distanze. Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci”.

Così la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia.

