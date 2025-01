(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 Dl pmi, Mazzetti (FI): “Bene misure per moda, settore strategico”

Roma – “Anche quest’anno è stato predisposto il Dl pmi, che rappresenta un importante sostegno da parte del governo all’ossatura manifatturiera del Paese. Il testo è atteso dall’esame del Cdm, ma le misure predisposte meritano apprezzamento. Tra queste, risultano oltremodo utili e tempestive quelle indirizzate alla crescita sostenibile, con un importo fino a 100 milioni di euro, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda. Sono le pmi del settore moda le più colpite dalla crisi ed è bene concentrare le risorse disponibili. Positive anche le semplificazioni proposte per l’accesso al credito, storicamente difficile per le pmi. Importanti sono anche le misure volte a favorire il ricambio generazionale, il part-time e l’accompagnamento. Un pacchetto di misure che nasce dall’ascolto del Paese reale e dal confronto con chi ogni giorno lavora e crea posti di lavoro”.

Lo afferma l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e membro della VIII Commissione ambiente.

