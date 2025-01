Comunicato stampa Recruiting Day ADR Fiumicino – Roma Capitale

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

Offerti 150 nuovi posti di lavoro nei punti vendita dello scalo romano per favorire occupazione e sviluppo professionale

Roma, 14 gennaio 2025 – Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia e parte di Avolta, lancia i Recruiting Day, giornate dedicate alla presentazione delle nuove opportunità professionali createsi all’interno delle Food Court dell’aeroporto di Roma Fiumicino, in ben 25 punti vendita.

In particolare, Autogrill offre 150 nuovi posti di lavoro nello scalo romano, con l’obiettivo di offrire sbocchi occupazionali e possibilità di crescita e sviluppo anche per il territorio e portare valore aggiunto all’interno del proprio organico grazie all’assunzione di nuovi talenti.

L’iniziativa, realizzata in sinergia con il Comune di Roma, prevede giornate ad hoc nei municipi VIII, IX e X, limitrofi a Fiumicino, durante le quali gli interessati e i potenziali candidati saranno informati delle opportunità professionali nei punti vendita all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Il progetto è stato annunciato oggi durante la conferenza stampa dedicata a Palazzo Valentini a cui hanno presenziato: Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale e Consigliere Metropolitano, Valeria Baglio, Capogruppo PD in Campidoglio, Luca Gasperini, Assessore del Municipio Roma VIII, Teresa Maria Di Salvo, Presidente del Municipio Roma IX, Mario Falconi, Presidente del Municipio Roma X, Alessandro Premoli, Head of HR di Autogrill Italia, Demetrio Chiurco, Head of Sales and Operations Motorways, Aeroporti e Fiere Italia di Autogrill, e Cristina Cortese, HR Recruiting Leader & Employer Branding di Autogrill Italia.

“Negli ultimi anni abbiamo continuato a crescere e investire sul territorio nazionale e su tutti i canali di viaggio, compreso quello aeroportuale, soprattutto nello scalo di Roma Fiumicino”, commenta Massimiliano Santoro, CEO Italy F&B di Avolta. “Dinamismo e crescita sono driver che da sempre ci contraddistinguono come azienda e che ci permettono non solo di espandere i nostri servizi, ma di avere la possibilità di offrire sempre più opportunità di sviluppo professionale nei territori in cui operiamo. Come leader nel nostro settore e in linea con la nostra strategia di sostenibilità Journey Sustainably On, ci impegniamo a sostenere le comunità offrendo un ambiente di lavoro che promuova costantemente inclusione, benessere e sicurezza. Saremo, come sempre, molto attenti alla valorizzazione dei talenti che, in un contesto come il nostro, potranno acquisire nel tempo responsabilità crescenti non solo a Fiumicino ma anche in altri ambiti dell’organizzazione. Questo è da tempo un nostro tratto distintivo, che oggi è ancora più importante, in un momento in cui molti settori, fra cui la ristorazione, stanno facendo fatica ad attrarre nuove risorse”.

“Siamo molto orgogliosi”, dichiara Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale e Consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale “di aver portato avanti in questi mesi questa straordinaria iniziativa in collaborazione con Autogrill. Riteniamo che tutte le realtà importanti come questa siano una crescita per la città di Roma come delle sue infrastrutture strategiche per lo sviluppo del territorio metropolitano. Centocinquanta nuovi posti di lavoro sono una importante opportunità. Fiumicino”, continua Angelucci, “è il primo scalo aereo portuale di Europa per qualità, servizi, e innovazione. La nostra amministrazione, in un’ottica di crescita sostenuta e condivisa con il Sindaco Gualtieri, ha puntato molto sull’opportunità di creare nuovi posti, lo stiamo facendo attraverso il turismo, i grandi eventi e le manifestazioni e lo continueremo a fare ogni qualvolta si presenti un’opportunità. Voglio ringraziare”, conclude il Consigliere, “i Presidenti dei tre Municipi, VIII IX e X per la collaborazione e per aver promosso questo grandissimo progetto insieme a noi.”

“La nostra cultura aziendale promuove un ambiente di lavoro che mette al centro il benessere e la crescita delle persone”, commenta Alessandro Premoli, Head of HR di Autogrill Italia. “Lavorare in Autogrill vuol dire essere protagonisti di un ambiente di lavoro multiculturale e collaborativo, dove valorizziamo la diversità e ognuno può esprimere il proprio talento e contribuire al successo aziendale. Crediamo che la passione, l’impegno e la motivazione delle persone possano davvero fare la differenza: per questo, creiamo iniziative di coinvolgimento e attività di employer branding a livello locale, come i Recruiting Day di Roma, per attrarre e trattenere i migliori talenti e crescere insieme”.

Il candidato ideale è una persona motivata e appassionata al mondo della ristorazione che, con o senza esperienza nel settore Food&Beverage, sia desideroso di acquisire competenze specifiche all’interno di un’azienda leader nel comparto. Gli operatori selezionati avranno la possibilità di lavorare presso una delle 25 location Autogrill dell’aeroporto di Roma Fiumicino, che includono sia concept di proprietà sia brand terzi, quali: Kimbo, Delice Maison, Puro Gusto, KFC, Viva, Pastaria, Bottega, Saporè, Motta, La Fucina, Passaggio-Roma, Costa Coffee, Viva, Kimbo, Eataly con Wine Bar e Garden, Berlucchi, Alemagna, Sophia Loren, Temakinho, Caffè Napoli, Eataly, Palmas, Exki, All’Antico Vinaio, Lievito.

A seconda dell’esperienza maturata in precedenza e delle attitudini, i candidati, a seguito di una formazione on the job, potranno ricoprire diversi ruoli, tra cui: barista, cameriere/a, cuoco/a, pizzaiolo/a, runner per il trasporto pasti e prodotti KFC in diverse aree dell’aeroporto, o, ancora, addetto/a alla preparazione sushi e magazziniere/a. Le figure selezionate saranno persone in grado di accogliere i clienti in maniera professionale e cordiale, offrendo un servizio efficiente e di qualità che sappia anticipare e soddisfare le esigenze della clientela, con attenzione alla cultura dei prodotti e alla gamma dei menù e delle varie alternative disponibili. Gli operatori, inoltre, dovranno essere in grado di offrire suggerimenti utili al cliente, di rispondere alle loro domande sui prodotti in vendita e di effettuare un’accurata gestione degli ordini.

Autogrill offre alle figure selezionate un primo contratto della durata di 6 mesi, part time a 32 ore settimanali su turni (festivi, domenicali e notturni) distribuiti su 5 o 6 giorni alla settimana.

Le prime due giornate di Recruiting Day si terranno il 17 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, il 18 gennaio dalle 10 alle 13, all’interno del polo espositivo “La Vaccheria”, in Via Giovanni l’Eltore 35 (RM).

Seguiranno: Municipio VIII: 31 gennaio – 1 febbraio – Parrocchia San Vigilio, Via Paolo di Dono, 218.

Municipio X: 27 e 28 febbraio – Università degli Studi di Roma Tre – Via Bernardino da Monticastro, 1.

Roma, 14 gennaio 2025