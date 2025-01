(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

14/1/2025

DOMENICA 19 GENNAIO ALLE ORE 11 AL TEATRO VERDI TERZO

APPUNTAMENTO DEL CICLO DI “LEZIONI DI STORIA – LA GUERRA DEI SESSI”: LISA

ROSCIONI, DOCENTE DI STORIA MODERNA, PARLERÀ DI MARIANNA DE LEYVA, LA

MONACA DI MONZA

Prosegue il ciclo “Lezioni di storia – La guerra dei sessi”, ideato e progettato

dagli Editori Laterza, promosso dal Comune di Trieste e organizzato con il contributo

della Fondazione CRTrieste, Media partner, “Il Piccolo”- Nord Est Multimedia.

Nella storia dell’umanità il conflitto tra donne e uomini si è declinato in forme

assai diverse, coinvolgendo tutte le dimensioni della vita: dalla famiglia alla politica,

dall’economia alla cultura. Le sei Lezioni di questo ciclo esploreranno allora il conflitto

dei sessi dall’antichità all’età contemporanea, mostrando tutte le differenze di ogni

epoca ma anche le ricorrenze nei modi e nei temi del rapporto tra donne e uomini.

Domenica 19 gennaio alle ore 11 al Teatro Verdi, Lisa Roscioni docente di storia

moderna all’Università degli Studi di Parma, parlerà di “Marianna de Leyva, la

monaca di Monza”.

Trasfigurata da Manzoni ne I promessi sposi, Marianna de Leyva era in realtà una

donna in carne ed ossa, con desideri, sogni, frustrazioni. Obbligata a entrare in

convento a tredici anni, divenne donna di potere, a tratti arrogante, e persino

violenta. Restituite alla loro realtà storica, la sua complessa personalità e la parabola

della sua vita – dall’abisso del crimine all’espiazione esemplare – ci permettono di

cogliere il tentativo drammatico e inquietante di chi cercava di sottrarsi ad un destino

già scritto.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti

Le lezioni possono essere seguite anche in diretta streaming sul canale Youtube

del Comune di Trieste e sul sito de “Il Piccolo”.

