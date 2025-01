(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 REPORT, M5S: FI RISPONDA SU LOBBY ISRAELIANE ANZICHÉ DELEGITTIMARE SERVIZIO PUBBLICO

Roma, 13 gen. – “Marina Berlusconi ha dato l’ordine e Forza Italia, obbediente, esegue. L’attacco frontale rivolto con la nota di questa mattina a Report, una delle trasmissioni più seguite e rispettate del Servizio Pubblico, è un chiaro segnale del clima di scarsa tolleranza nei confronti della libertà di informazione che continua a caratterizzare il panorama mediatico italiano. È preoccupante osservare come la proprietaria di una diretta concorrente del servizio pubblico si arroghi il diritto di delegittimare un programma che, con professionalità e rigore, ha portato alla luce elementi di grande rilievo riguardanti vicende di interesse pubblico. L’inchiesta di Report trasmessa ieri sera, infatti, ha peraltro contribuito a chiarire ulteriormente la complessa vicenda che ha portato Salvatore Baiardo in carcere, evidenziando il valore cruciale del giornalismo d’inchiesta come strumento di tutela della collettività. Ci chiediamo se i toni di questa polemica siano dettati dalla paura di fronte alla forza che solo un’informazione libera e indipendente può garantire. Piuttosto che attaccare il lavoro dei giornalisti, sarebbe opportuno rispondere ai fatti concreti emersi dalle inchieste, come quelli relativi ai rapporti con le lobby israeliane, anch’essi oggetto della trasmissione di ieri sera. Attendiamo su questo una presa di posizione chiara e netta da parte degli esponenti di Forza Italia, a meno che non ritengano più comodo alzare inutili polveroni per distogliere l’attenzione dai veri nodi politici e morali emersi da queste rivelazioni”.

Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle