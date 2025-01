(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 REPORT: BERGAMINI, “UNA BRUTTA PAGINA DI DISSERVIZIO PUBBLICO”

“Quanto abbiamo visto nella puntata di Report ieri sera non è giornalismo, ma mistificazione ideologica. Su Silvio Berlusconi e Forza Italia è stato rovesciato un copione, ripetuto allo stremo, di false accuse, falsificazioni, accanimento. Il nostro fondatore, per l’ennesima volta, è stato bersaglio di una costruzione paragiudiziaria già demolita, negli anni, da ripetute archiviazioni di diverse procure. Forza Italia, oltre al fango sulle origini, è stata addirittura additata per il suo sostegno a Israele, con ricostruzioni e allusioni che hanno l’effetto di strizzare l’occhio alle pulsioni antisemite. Una brutta pagina di disservizio pubblico. Quei servizi sono di una gravità assoluta, per quanto nulla tolgono al lascito politico, umano, culturale trasmesso da questo grande leader all’Italia. E nulla tolgono alla nostra battaglia politica per la libertà come valore universale, ben testimoniata anche dall’impegno di Antonio Tajani come ministro degli Esteri. Se Silvio Berlusconi ha giganteggiato sui linciaggi in vita, continua a farlo anche oggi che non è più tra noi. Lo dimostrano l’attualità del suo messaggio e l’affetto che milioni di italiani continuano a tributargli. Per quanto riguarda Forza Italia, il consenso che riceviamo dimostra che i veleni malignamente cosparsi sono del tutto inutili”. Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia.

