(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 *Ospedale Sud Salento, Caroppo (FI): dall’audizione in Regione nulla di

rassicurante ma tempi lunghi e incerti*

MAGLIE, 13 gennaio – “Se l’audizione in Commissione Bilancio del Consiglio

Regionale doveva servire a fugare i dubbi sul futuro del nuovo Ospedale del

Sud Salento, in realtà, ha fatto emergere un quadro ancora più

preoccupante. Nei giorni scorsi avevo denunciato l’esclusione del nuovo

Ospedale di Maglie-Melpignano dal Piano degli investimenti di edilizia

sanitaria approvato dalla Regione il 30 dicembre; l’ASL di Lecce si era

precipitata ad assicurare di aver trasmesso proprio il 30 dicembre tutta la

documentazione utile per attivare la procedura per l’ottenimento del

finanziamento necessario alla realizzazione opera. È emerso, invece, che la

documentazione che l’ASL di Lecce ha trasmesso alla Regione è carente di

tutti gli elaborati richiesti per riattivare la procedura. Nello specifico

mancano il progetto con le relative planimetrie, la relazione di

accompagnamento, il cronoprogramma dei lavori, il progetto clinico

gestionale e quello economico-finanziario. E soprattutto manca il documento

fondamentale, vale a dire l’approvazione del progetto in Conferenza dei

Servizi, che implica tempi lunghi e incerti. Attendiamo ora il

cronoprogramma che l’ASL di Lecce si è impegnata a inviare entro il 16

gennaio alla Commissione e all’Assessorato alla Sanità che, mi auguro, sia

realistico e veritiero e contenga date certe di ogni fase progettuale, a

iniziare dall’approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi. Dopo

anni e anni di attesa e mancate promesse, non è più il momento delle

rassicurazioni ma è arrivata l’ora dei fatti concreti. Per questo è

necessario mantenere alta l’attenzione e io personalmente continuerò a

stare col fiato sul collo di Regione e ASL di Lecce finché i salentini non

otterranno le risposte e il rispetto che meritano”. Così in una nota il

deputato salentino, On. Andrea Caroppo.