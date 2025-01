CS – Il sindaco di Alassio Marco Melgrati propone lo spostamento del capolinea del servizio di trasporto pubblico urbano di regione Fenarina

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

lun 13 gennaio 2025 Il sindaco di Alassio Marco Melgrati propone lo spostamento del capolinea del servizio di trasporto pubblico urbano di regione Fenarina

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati, accogliendo le segnalazioni di numerosi cittadini, in particolare degli utenti in maggioranza anziani che usufruiscono del trasporto pubblico urbano, ha avanzato una richiesta alla società di trasporti locale TPL Linea per valutare la possibilità di spostare il capolinea di Regione Fenarina. La richiesta è di trasferire l’attuale fermata al vicino slargo in via Cazulini, in un’area che potrebbe offrire maggiore comodità per i passeggeri.

“La proposta che ho inviato in data odierna alla locale società di trasporti TPL – dichiara il sindaco Marco Melgrati – nasce dalla volontà di offrire una maggiore comodità agli utenti del servizio di trasporto pubblico, che sono nella maggioranza dei casi persone anziane. Una proposta che naturalmente dovrà ottenere il nulla osta tecnico di viabilità anche da parte della Polizia Locale e che è pensata per offrire un servizio sempre più vicino ai bisogni dei cittadini. Nel segno della collaborazione da sempre dimostrata dalla locale società di trasporti, sono fiducioso in una risposta positiva in tal senso”.

