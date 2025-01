(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 ANTISEMITISMO, TERZI (FDI) : 27 GENNAIO SIA GIORNATA DELLA MEMORIA DIVERSA, DI LOTTA NON SOLO DI RICORDO

“Nessuno di noi ha vissuto la tragedia dell’antisemitismo, una tragedia che ha colpito profondamente la storia dell’Europa, ma quest’anno il 27 gennaio sarà una Giornata della memoria diversa, di lotta perché il ricordo non è sufficiente.

Il libro di Pierluigi Battista è un tassello importante, perché può influire in modo propositivo su quello che quanto sta avvenendo in Occidente. Contro la violenza dei giovani nelle università occidentali, contro chi imbratta la sinagoga di Bologna, contro chi vuole la distruzione dello Stato di Israele, c’è una necessita di reagire a una realtà di violenza ma anche di silenzio e indifferenza. Dal 7 ottobre in poi, in alcuni Paesi dell’UE i casi di antisemitismo denunciati hanno raggiunto anche l’800 per cento. Siamo di fronte a una pericolosa alleanza, ossia l’asse della resistenza composto tra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord che, in costante crescita sul piano tecnologico e militare, punta a distruggere i nostri valori occidentali. Ed è proprio l’antisemitismo ad essere l’elemento centrale con cui l’asse aggredisce quelli che sono i principi di libertà e democrazia alla base dell’ordine internazionale”.

Lo scrive in una nota Giulio Terzi, senatore di Fratelli d’Italia