(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

13/1/2025

IL SINDACO ROBERTO DIPIAZZA HA RICEVUTO IL

COLONNELLO MARCO TOSSINI IN VISITA DI CONGEDO PER

QUIESCENZA

Questo pomeriggio (14 gennaio) nel Salotto Azzurro Municipale, il sindaco,

Roberto Dipiazza, insieme al Presidente del Consiglio comunale, Francesco di Paola

Panteca, ha ricevuto il colonnello della Guardia di Finanza, Marco Tossini in visita di

congedo per quiescenza.

Nel corso del cordiale colloquio il Sindaco ha ricordato la conoscenza di lunga

data con il colonnello Tossini, risalente ai primi anni ’90 a Muggia.

Al colonnello Tossini è stato consegnato il sigillo della città unitamente ad una

pergamena recante la seguente motivazioni dell’omaggio “con stima e

apprezzamento per i prestigiosi obiettivi raggiunti nella sua lunga carriera al servizio

della Guardia di Finanza sempre contraddistinta da impegno e abnegazione e con i

migliori auguri per il futuro”.

