Roma, 12 Gennaio 2025

Ramy. Mancini (FdI): Servono leggi per tutelare fdo

“La violenza contro chi svolge solo e unicamente il proprio dovere per difendere la sicurezza di tutti noi è sempre ingiustificata ed inaccettabile. Violenza fisica e violenza verbale contro le Forze dell’Ordine, in qualsiasi modo si manifestino, sono sempre da denunciare esplicitamente, senza se e senza ma, e gli autori vanno subito condannati ed isolati. Se le statistiche registrano in questi anni una diminuzione dei reati lo dobbiamo principalmente all’impegno ed al sacrificio quotidiano delle donne e degli uomini in divisa. Per dimostrare loro la nostra vera gratitudine dobbiamo metterli in condizione di operare sempre con maggior efficacia, anche con interventi legislativi che li tutelino maggiormente. È il pensiero degli italiani onesti che hanno e reclamano il diritto alla sicurezza ovunque si trovino. Siamo vicini agli agenti purtroppo rimasti feriti, ed alle loro famiglie, e ci aspettiamo una uguale e piena solidarietà da parte di tutte le forze politiche”.

Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini.

