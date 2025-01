Fwd: COMUNICATO STAMPA condimeteo avverse del 12.01.2025

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

Direzione Generale della protezione civile

COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI CONDIMETEO AVVERSE PER NEVE

Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il Centro Funzionale

Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, in data odierna, con AVVISO di CONDIZIONI METEO

A PARTIRE DAL POMERIGGIO DI OGGI (12/01/2024) E FINO ALLA TARDA SERATA DI

DOMANI (13/01/2024) SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ISOLATE, ANCHE A CARATTERE DI

ROVESCIO,

CUMULATI

LOCALMENTE

MODERATI,

SETTORE

ORIENTALE.

PRECIPITAZIONI DESCRITTE POTRANNO ESSERE A CARATTERE NEVOSO A PARTIRE DAGLI

800-900 METRI NEL POMERIGGIO ODIERNO, IN CALO DI QUOTA FINO A 600 METRI A

PARTIRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI. NON SI ESCLUDONO LOCALI SCONFINAMENTI SUI

SETTORI INTERNI DELL’AREA NORD-OCCIDENTALE.

L’avviso di condimeteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la popolazione:

massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con

particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade

Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto

dell’Avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi

Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune,

in particolar modo i soggetti impegnati in attività svolte nelle aree più a rischio (es. aziende agricole, agrituristiche e zootecniche,

allevatori, ecc.), le persone che obbligatoriamente devono sottoporsi a cure mediche presso ospedali o coloro che hanno esigenza

di essere vicino a centri di cura o punti nascita.

Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna: via Vittorio Veneto 28, 09123 Cagliari

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di carattere nevoso sono consultabili al seguente

