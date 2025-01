Enac: Il Presidente Pierluigi Di Palma alla cerimonia per il nuovo volo Roma Fiumicino – Tripoli operato da ITA Airways: “Riattivati i collegamenti tra due Paesi amici”

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 ll Presidente Enac *Pierluigi Di Palma*:

“*Oggi alle 9.15 è decollato da Fiumicino il primo volo ITA per Tripoli che

alle 12.10, ora locale, è atterrato, puntuale, allo scalo di Mitiga. Un

evento simbolicamente significativo, frutto di un lavoro di squadra

politico istituzionale di quasi due anni che permette di superare

l’isolamento di un popolo amico che è durato troppo tempo. All’arrivo del

volo una importante cerimonia ha accolto la delegazione italiana composta

da Fabio Nicolai, DG Enac f.f., Pietro Caldaroni, Responsabile Relazioni

Istituzionali ITA Airways, Giorgio Garbeglio, Silvia Lezzi e Michela Pinco

di ITA Airways, Nicola Colicchi, Presidente Camera del Commercio

Italia-Libia, Tiziana Bufacchi di **Avioitaliana, Alessandro Giulivi di

Elitaliana, Francesco Comensoli di Eli-Fly, Francesco Bresciani e Pietro

Sferra Carini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Davide Tangorra

di ENAV.*

*Ringrazio il Segretario Generale del MAECI Riccardo Guariglia,

l’Ambasciatore Gianluca Alberini, il Ministro dei Trasporti libico Mohamed

Salem Shahoubi e il Presidente della Libyan Civil Aviation Authority

Mohamed Shlebik, per aver condiviso questo importante progetto fortemente

voluto dal Governo italiano che l’Enac, con il supporto di #AISE e

dell’Ambasciata italiana a Tripoli, ha saputo portare a compimento. Il volo

ITA Airways, che si aggiunge al volo libico di Medsky, ci consente di

avvicinare i nostri due Paesi, già uniti da un antico e consolidato spirito

di amicizia. Va detto che la ripresa dei voli è da correlarsi anche alla

visita dello scorso dicembre in Enac di Belkasem Haftar, Presidente del

Fondo per la Ricostruzione della Libia. In sintesi, facendo sistema e

superando pregiudizi è possibile realizzare ponti ideali per abbattere

barriere fisiche e culturali e aprire occasioni reciproche di crescita

economica, commerciale e rinsaldare l’amicizia tra due Paesi legati da una

cultura mediterranea che, da millenni, tende ad unire*”.

Presenti al taglio di nastro a Roma-Fiumicino, anche* Marco Troncone* e *Ivan

Bassato* di ADR, *Younes Muhannad*, Ambasciatore di Libia a Roma e

l’Ass. *Raffaello

Biselli *del Comune di Fiumicino.

Roma Fiumicino-Tripoli, 12 gennaio 2025

