(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Torino. Lisei (FdI): Pd non sia ostaggio di estremisti violenti

“Siamo costretti a registrare l’ennesimo episodio di intolleranza, livore e violenza dei centri sociali. Stamattina a Torino un drappello di estremisti di sinistra ha assaltato un gazebo di Fratelli d’Italia. Nell’esprimere solidarietà ai militanti vittime dell’aggressione, rivolgo un appello al Pd: dimostrate di non essere ostaggio dell’estremismo di sinistra violento chiudendo i canali di dialogo e relazioni con l’universo dei centri sociali. Ricordo, infatti, che proprio a Torino esiste un solido rapporto tra l’amministrazione di centrosinistra e il centro sociale Askatasuna. Simili legittimazioni politiche sono linfa per i violenti”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.

